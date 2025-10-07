Дорога в Чародинском районе Дагестана остается закрытой после оползня

В Дагестане продолжается расчистка на 8 км дороги «Цуриб – Арчиб» в Чародинском районе, где с гор сошел селевой поток. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор» Фото: пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор»

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», примерно в 13:30 6 октября оползень верхового на площади более 12 тыс. кв. м сошел на прилегающем к склону участке дороги. Для расчистки перебрасывается две единицы техники — экскаватор и фронтальный погрузчик.

Отмечается, что на всех остальных участках дорог в республике ограничений нет.

Константин Соловьев