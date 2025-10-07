В Астраханской области следователя МВД заподозрили во взятке

В Астрахани возбуждено уголовное дело против следователя УМВД, подозреваемого в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Астраханской области. Дело инициировал генерал-лейтенант юстиции Ибрагим Могушков.

Следствие установило, что в июле 2025 года следователь предложил фигуранту уголовного дела изменить меру пресечения на подписку о невыезде за 55 тыс. рублей. Подследственный согласился, и следователь получил 5 тыс. руб. лично, а оставшиеся 50 тыс. руб. — через посредника.

Преступная деятельность была пресечена благодаря совместной работе регионального СК и УФСБ по Астраханской области. Подозреваемый задержан и находится под домашним арестом. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела.

Никита Маркелов