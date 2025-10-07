На Ставрополье курьеры и токари опережают строителей по зарплатам и спросу

В Ставропольском крае в третьем квартале 2025 года резко вырос спрос на рабочие профессии: разнорабочие получают в среднем 69 240 рублей в месяц, тогда как курьеры и токари опередили остальных как по востребованности, так и по доходам, следует из данных сервиса «Авито Работа».

Курьер на Ставрополье — самая востребованная и высокооплачиваемая вакансия в категории транспорта и логистики: среднее предложение составило 199 410 рублей в месяц, что на 40% выше, чем год назад. Такой рост зарплаты связан с увеличением объемов доставки, высоким спросом на экспресс-логистику и перемещением крупных торговых компаний в край. Итоговая зарплата курьера зависит от типа доставляемых товаров, количества заказов, используемого транспорта и режима работы.

В рабочем сегменте самой высокооплачиваемой стала вакансия токаря: работодатели в регионе готовы платить в среднем 160 000 рублей в месяц, это на 13% больше, чем в 2024 году. Причина — нехватка специалистов с опытом и профильной квалификацией, а также высокие требования по технике безопасности и точности станочных работ. В то же время на крупных заводах по металлообработке и оборонной промышленности предложения для токарей нередко превышают даже 180-210 тысяч рублей за вахтовую работу, что подтверждают публикации на профильных ресурсах. Тенденция характерна для всей отрасли Южного федерального округа, где продолжается модернизация заводского оборудования и спрос на квалифицированных рабочих сохраняется высоким.

Среди других рабочих профессий лидируют автомаляр (127 408 рублей в месяц, рост 41%), каменщик (126 222 рубля, рост 12%), арматурщик (137 988 руб., +11%) и автожестянщик (130 765 руб., +19%). Причина — активизация строек, ремонтных и коммунальных работ в регионах и повышение инвестиций в инфраструктуру.

Водитель-экспедитор и водитель самосвала также вошли в число самых высокооплачиваемых позиций отрасли транспорта: средние зарплаты составили соответственно 102 598 (+59%) и 102 266 (+18%) рублей в месяц, что связано с увеличением объемов грузоперевозок по федеральным трассам и строительствам. Эксперты «Авито Работа» отмечают: общий рост зарплатной планки по линейным и рабочим специальностям отражает устойчивый дефицит кадров на фоне расширения строительных, транспортных и промышленных программ региона.

