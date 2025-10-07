Ростов-на-Дону вошел среди городов-миллионников в топ-5 по компактности квартир

Ростов-на-Дону в сентябре занял четвертое место среди городов-миллионников по компактности квартир на вторичном рынке. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали в пресс-службе «Яндекс. Недвижимости».

Медианная площадь жилья в столице региона составила 46,2 кв. м., а средняя стоимость «метра» составила 124 тыс. руб., что на 0,6% выше, чем месяцем ранее, а полная стоимость квартиры составила 5,7 млн руб. При этом количество доступных предложений сократилось на 3% за месяц. В рейтинге Ростов-на-Дону уступил только Уфе, Краснодару и Красноярску.

Небольшая площадь объясняется высокой долей компактного жилья в структуре предложения, поясняют эксперты. Студии занимают 11,6% рынка вторичной недвижимости города, однокомнатные квартиры — 33,1%. Средняя площадь студий составляет 28 кв. м., однокомнатных квартир — 38 кв. м.

По мегаполисам страны медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в среднем составила 145 тыс. руб., что на 0,9% выше августовских показателей. Объем предложения за месяц уменьшился на 2,6%.

Константин Соловьев