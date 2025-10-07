В Саратове начали строить школу в сквере «Территория детства»

В Ленинском районе Саратовской области началось строительство новой школы на 1,1 тыс. с бассейном. Губернатор Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале, что проект получил все необходимые разрешения и экспертизы. На площадке уже ведутся работы по выемке котлована и установке подпорных стен.

Роман Бусаргин отметил, что для властей и организации проект является приоритетным, так как его ждут более тысячи родителей. Важно организовать все этапы работы без сбоев, учитывая высокую востребованность школы. Особое внимание уделяется спортивному ядру, которое будет доступно не только ученикам, но и жителям микрорайона.

Новая школа решит проблему обучения во вторую смену и станет важным образовательным центром. По предложению общественности, школа будет носить имя Героев специальной военной операции, а на ее территории откроется музей СВО. Губернатор поблагодарил жителей за поддержку и отметил, что консолидация усилий жителей и властей позволила начать строительство этого важного объекта.

Никита Маркелов