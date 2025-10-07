Александр Бастрыкин потребовал расследования из-за бродячих собак в селах КЧР

СК России начал расследование по фактам бездействия при отлове бездомных собак в двух населенных пунктах Карачаево-Черкесии селе Дружба и ауле Псыж, сообщает пресс-службаа СУ СК по КЧР.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Решение о возбуждении уголовного дела принял глава ведомства Александр Бастрыкин после многочисленных жалоб жителей, которые сообщали о регулярных атаках агрессивных животных на прохожих и опасениях за безопасность детей. Несмотря на обращения в местные администрации, за последние месяцы не предприняли ни мер по сокращению популяции собак, ни дополнительных отловов. В Дружбе зарегистрировано как минимум несколько случаев нападения на скот и угрозы для несовершеннолетних.

За ситуацию теперь отвечает исполняющий обязанности руководителя местного следственного управления Очир Унгунов: он должен оперативно организовать расследование и регулярно докладывать в Москву о ходе работы. Все действия следователей теперь взяты на особый контроль центрального аппарата СК РФ, а от республиканских властей потребуют детального отчета о расходах на организацию отлова, контрактных схемах и исполнителях за 2022–2025 годы.

По данным прокуратуры, за прошлый год местные органы потратили на отлов и содержание бродячих животных в регионе менее 3 млн рублей, что существенно ниже средней суммы по округу.

Станислав Маслаков