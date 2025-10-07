На Ставрополье в столкновении трех автомобилей пострадали два человека

В Советском округе накануне вечером, 6 октября, в столкновении трех автомобилей пострадали два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

По предварительным данным, на дороге «Зеленокумск-Никольское-Степное» водитель Lada Granta при обгоне не выдержал боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем Hyundai, по инерции легковой автомобиль врезался со встречным Lada Granta.

В результате аварии 36-летнего водителя иномарки и 47-летнего водителя Lada с травмами доставили в медицинское учреждение. Установлено, что 21-летний водитель Granta, житель соседнего региона, имеет стаж вождения три года. За последние два года привлекался к административной ответственности семь раз. По факту происшествия проводится проверка.

Константин Соловьев