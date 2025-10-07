В Ставрополе в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист

В Ставрополе несовершеннолетний велосипедист пострадал в дорожном происшествии на улице Дзержинского. Об этом сообщает Госавтоинспекция края.

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

По предварительной информации, накануне днем, 6 октября, 34-летний водитель автомобиля Chery совершил наезд на 8-летнего велосипедиста. Мальчика с травмами доставили в городскую больницу.

Инспекторы установили, что за рулем иномарки находилась 37-летняя жительница соседнего региона, за последние два года к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекалась. Уточняется, что несовершеннолетний катался на велосипеде без контроля со стороны взрослых и без защитной шлема.

Константин Соловьев