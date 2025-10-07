На 5 лет условно осужден экс-замминистра спорта Красноярского края

Свердловский райсуд Красноярска вынес приговор в отношении бывшего первого заместителя министра спорта Красноярского края Романа Сотникова. Его признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и присвоении денежных средств (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Подсудимому назначили 5 лет лишения свободы условно с ограничением свободы на 4 года, сообщает СУ СКР региона. В феврале этого года прокуратура запрашивала Роману Сотникову 3,5 года колонии.

По версии следствия, в декабре 2020 года Роман Сотников, занимая пост первого замминистра спорта региона, вместе с управляющим многофункционального спортивно-зрелищного комплекса «Платинум Арена» Сергеем Коляко договорился о хищении средств организации. С июня 2021-го по декабрь 2022 года, считают правоохранители, между учреждением и подконтрольным управляющему ООО «СК Вавилон» были заключены договоры на техобслуживание «Платинум Арены». Стоимость контрактов составила 8 млн руб. При этом часть работ не была выполнена.

В январе 2023-го между КГАУ «Региональный центр спортивных сооружений», в управление которого был передан спортивно-зрелищный комплекс, и «СК Вавилон» был заключен еще один контракт стоимостью 9 млн руб. на техобслуживание «Платинум Арены». В период до октября того же года, согласно версии СКР, подрядчик направил ложные акты о якобы выполненных работах. Общая сумма хищения следствием оценивается более чем в 2,3 млн руб.

В октябре 2023-го по итогам прокурорской проверки стало известно о строительных недостатках «Платинум Арены». В здании якобы деформированы монолитные плиты перекрытия. Прокуратура тогда же потребовала признать недействительным договор дарения региону спортивно-зрелищного комплекса.

Александра Стрелкова