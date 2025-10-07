В Татарстане четыре часа действует режим беспилотной опасности

На территории Татарстана четыре часа действует режим беспилотной опасности, мера была введена в 04:11. Информация об этом опубликована в официальном приложении МЧС России.

О закрытии аэропортов в Татарстане не сообщалось.

По данным Минобороны РФ, с 23:00 6 октября до 07:00 сегодняшнего дня над российскими регионами было уничтожено 184 БПЛА.

Это второй день подряд, когда в республике вводится режим беспилотной опасности. В прошлый раз 6 октября мера действовала с 01:39 до 08:42 около семи часов.

