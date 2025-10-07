Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Над Ростовской областью за ночь уничтожили три беспилотника

За ночь над территорией Ростовской области уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», дроны уничтожили средства противовоздушной обороны над Шолоховским районом. Предварительно, последствий падения осколков на земле не зафиксировано. Никто из людей в результате атаки не пострадал. Всего над регионами России за прошедшую ночь сбили 184 БПЛА.

Константин Соловьев

