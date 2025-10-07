Главные новости к утру 7 октября

В Курской области ввели новый специальный сигнал тревоги — «Авиационная опасность». Сигнал объявят при возможной воздушной угрозе со стороны противника. Все экстренные службы при этом приводятся в полную готовность.

Президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о возможной отправке крылатых ракет Tomahawk Украине. Он отметил, что окончательное одобрение зависит от того, как Киев планирует использовать ракеты. «Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят,— сказал он.

По итогам сентября Россия экспортировала 17,1 млн тонн угля, что стало минимальным месячным показателем с апреля. На снижение поставок повлияли межсезонье и сформированные в Китае запасы перед праздниками.

Один из первых инвесторов электромобиля «Атом» Рубен Варданян вышел из этого проекта и таким образом перестал владеть активами в автобизнесе. Его пакет может быть распределен между другими совладельцами, среди которых гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, или продан новому инвестору.

Российский нефтегазовый сектор стремительно наращивает цифровизацию, увеличив IT-инвестиции на 155%, до 135 млрд руб., за последний год и заняв третье место среди всех отраслей. Это вызвано двумя ключевыми факторами — импортозамещением и необходимостью усиления кибербезопасности на фоне растущих атак на стратегически важный ТЭК, обеспечивающий 20% ВВП страны.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в успешном исходе переговоров по урегулированию в секторе Газа. Он отметил, что палестинское движение «Хамас» проявляет готовность к договоренностям по «очень важным вопросам».

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить все дипломатические усилия по урегулированию напряженности с Венесуэлой. По информации The New York Times, ранее переговоры с венесуэльскими властями, включая президента Николаса Мадуро, на протяжении нескольких месяцев вел посланник Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл.

По данным нового доклада Всемирной организации здравоохранения, более 100 млн человек в мире используют электронные сигареты. Среди них минимум 15 млн — подростки в возрасте от 13 до 15 лет. Вейпами пользуются 86 млн взрослых, чаще всего в странах с высоким уровнем дохода.