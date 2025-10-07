«Авангард» крупно проиграл «Автомобилисту» на своей площадке

У «Авангарда» прервалась продлившаяся пять матчей победная серия в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Омичи уступили на домашней «G-Drive Арене» екатеринбургскому «Автомобилисту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Хозяева повели в счете после броска Николая Прохоркина уже на третьей минуте. Но после этого забивали только гости. Одну из шайб уральцев провел американец Рид Буше, еще недавно выступавший за «Авангард». Итоговый счет — 1:4.

«С частью наших бросков справился вратарь, другие возможности были упущены из-за того, что мы недостаточно хорошо бросали. Мне вообще не понравилось качество бросков: то промахивались, то не получалось приподнять шайбу»,— отметил после матча главный тренер «Авангарда» Ги Буше (цитата по сайту КХЛ).

Омская команда уступила первую строчку в турнирной таблице конференции «Восток» КХЛ магнитогорскому «Металлургу». «Авангард» отстает от него на два очка, опережая на одно «Автомобилист».

Валерий Лавский