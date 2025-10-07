Глава Новороссийска сообщил об угрозе атаки беспилотников
Глава Новороссийска Андрей Кравченко объявил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Власти призвали горожан и приезжих соблюдать меры предосторожности при включении сирен сигнала «Внимание всем».
Фото: Полина Решетняк
Людям рекомендуют оставаться дома и искать убежище в комнатах без окон. Тем, кто оказался на улице, следует спуститься в подвалы, подземные переходы или парковки. Власти предупредили, что нельзя использовать машину для укрытия и прятаться под стенами жилых зданий.
Горожан попросили сохранять спокойствие и дождаться официального сообщения об отмене сигнала.