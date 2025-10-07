В Кузбассе осудят замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора за взятки

Рудничный райсуд Кемерова рассмотрит уголовное дело в отношении замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора. Он обвиняется в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — до шести лет лишения свободы), сообщает СУ СКР региона. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о Викторе Бродте.

По версии следствия, в декабре 2024 года фигурант дела на проспекте Весеннем в Кемерове получил от руководителя Кузбасского центра научно-технического обеспечения промышленной безопасности 120 тыс. руб. Взятка предназначалась, считает следствие, за преднамеренное выявление нарушений требований безопасности в ходе проверки готовности к отопительному сезону котельных в Бийском районе Алтайского края. В последующем с организацией были заключены госконтракты стоимостью 1,85 млн руб. на устранение выявленных нарушений, сообщили в прокуратуре региона.

На имущество Виктора Бродта общей стоимостью 2,85 млн руб. наложен арест.

Александра Стрелкова