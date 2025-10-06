Пожар потушили в заброшенном лагере «Чайка» в Пензенской области

Вечером 6 октября в Городищенском районе Пензенской области, на территории заброшенного ДОЛ «Чайка» в Кряжимском лесу, произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства ЖКХ и ГЗН.

Спасатели установили, что возгорание произошло в заброшенном доме 50 кв. м, огонь не перекинулся на соседние здания, но распространился на 400 кв. м. Пожарные оперативно потушили постройку и территорию вокруг.

В устранении ЧП участвовали восемь пожарных. Спасатели приехали на двух машинах. Специалисты уточняют причину возгорания.

Дарья Васенина