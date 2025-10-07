Погашение протеста

Частные инвесторы добились от компании «Электрорешения» досрочного выкупа ранее размещенного выпуска облигаций. Владельцы ценных бумаг были недовольны качеством и сроками раскрытия финансовой информации от эмитента, сама же компания сослалась на техническую задержку, хотя признала доводы инвесторов. Прецедент будет особенно важным не только для владельцев облигаций эмитентов с рейтингом от А и ниже, но и для инвесторов в целом, считают участники рынка.

6 октября компания «Электрорешения» (EKF, крупный производитель электрооборудования) объявила о праве владельцев облигаций первого выпуска (001Р-01) требовать их досрочного погашения. Инвесторам будут возвращены номинальная стоимость облигаций и накопленный купонный доход по ним, рассчитанный на дату досрочного погашения. Сам выпуск был размещен на Московской бирже еще 10 июля 2023 года в объеме 1 млрд руб. Количество сделок при размещении превысило 2,6 тыс. штук.

Таким образом компания пошла навстречу требованиям инвесторов. 3 октября «РБК-Инвестиции» опубликовала информацию о соответствующем обращении Ассоциации владельцев облигаций (АВО) в Банк России. В письме регулятору (с ним ознакомился “Ъ”) АВО просит принять «меры надзорного реагирования» в отношении эмитента, приостановив размещение нового выпуска облигаций. В частности, ассоциация указывала, что требование по досрочному погашению появилось у владельцев облигаций еще в начале мая, так как эмитент не опубликовал консолидированную отчетность в течение 120 дней по окончании 2024 года. При этом отчетность по МСФО была опубликована на сайте раскрытия информации «Интерфакса» лишь 2 октября, когда была открыта книга заявок на второй выпуск облигаций. Сама же отчетность была утверждена руководством компании 16 апреля, а подписана аудитором 13 мая.

Помимо этого, как отмечалось в письме ассоциации, эмитент не отразил в отчетности налоговые претензии к компании на 2 млрд руб. Как заявил “Ъ” член АВО Алексей Пономарев, инвесторы предлагали эмитенту «добровольно устранить нарушения в документации и в правилах листинга, а также раскрыть сведения о праве на досрочное погашение», однако после отказа EKF были вынуждены обратиться за поддержкой к регулятору и Московской бирже. Члены ассоциации также направили письмо Московской бирже с просьбой приостановить намеченное на 7 октября размещение второго выпуска облигаций. Сама книга была закрыта в объеме 1 млрд руб. со ставкой купона 22,5% годовых.

В Банке России и Московской бирже оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Основной деятельностью группы «Электрорешения» (рейтинг BBB от АКРА) является производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Согласно отчетности по МСФО, в 2024 году выручка группы выросла на 29,4%, до 21,18 млрд руб. При этом чистые финансовые расходы (прежде всего на обслуживание долга) увеличились в 2,3 раза, до 1,52 млрд руб. В результате чистая прибыль сократилась почти в два раза, до 512 млн руб.

В EKF указывают, что поздняя публикация отчетности по МСФО за 2024 год была связана с «технической задержкой». Причем обращают внимание, что отчетность по РСБУ была опубликована 11 марта. Эмитент также считает, что, несмотря на то что было вынесено решение в пользу инвесторов, «буквальная трактовка текста решения о выпуске» говорит о том, что событие досрочного погашения не наступило, так как «бухгалтерская отчетность была опубликована вовремя». Тем не менее компания приняла решение «трактовать имеющиеся разночтения условий раскрытия информации» в пользу инвесторов. Кроме того, она пояснила последствия для нее налоговых претензий со стороны ФНС.

Собеседник “Ъ” в крупной брокерской компании отметил, что в сегменте высокодоходных облигаций в этом году возросло количество случаев наступления не только обязательств по офертам, предусмотренным эмиссионной документацией, но и дефолтов (см. “Ъ” от 23 июля). В частности, за первое полугодие 2025 года их объем вырос в шесть раз, до 19,3 млрд руб. И подобные ситуации подрывают доверие к эмитентам и являются одной из ключевых причин сохранения высоких риск-премий, отмечает собеседник “Ъ”.

В таких условиях, по словам участников рынка, данное решение позитивно как для держателей бумаг, так и для инвесторов в целом. «Требования инвесторов и активность АВО показывают, что нарушения финансовой дисциплины больше не игнорируют, а регулятор поддерживает порядок»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов. «Это демонстрирует реальные возможности частных инвесторов по улучшению инвестиционных практик»,— считает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин.

При этом данный прецедент будет особенно важным для владельцев облигаций эмитентов с рейтингом от А и ниже, указывает господин Пономарев. «Основными владельцами таких бумаг являются физлица, тогда как профучастники, как правило, не покупают бумаги такого кредитного качества. Соответственно, у недобросовестных эмитентов возникает соблазн нарушить права "физиков", которые не имеют возможности самостоятельно отслеживать все корпоративные события по каждому эмитенту»,— считает эксперт. При этом для рынка важны не столько законодательные, сколько регуляторные изменения, которые очистят его от подобных нарушений.

Андрей Ковалёв, Виталий Гайдаев