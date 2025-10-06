Главные 6 октября. Новороссийск

Сегодня, 6 октября 2025 года, в акватории морского порта Новороссийск прошли учения с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы.

В Геленджике перед судом предстанет пилот гидроцикла, который превысил безопасную скорость и не обеспечил контроль за движением буксируемого надувного оборудования. В результате чего пассажиры получили травмы.

В Геленджике заключили соглашение о регулярном проведении «Биопрома» на Кубани

В Новороссийске на Мысхакском шоссе, в районе дома № 50, установят новый светофор. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

В Новороссийске началось восстановление леса в заказнике «Абраусский», пострадавшего от пожара в 2024 году.

В Новороссийске одобрена реконструкция канализационного коллектора в центре города — проект получил положительное заключение госэкспертизы.