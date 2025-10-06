Областное правительство объяснило законность нового причала в Ярославле

ООО «СК Меркурий» получило участок акватории Волги в Ярославле под размещение причала без торгов в рамках статьи 50 Водного кодекса РФ (использование водных объектов для рекреационных целей). Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

Напомним, «СК Меркурий» разместил дебаркадер с рестораном рядом с речным вокзалом. Договор водопользования заключен на 10 лет и действует до 14 января 2034 года.

По мнению природоохранной прокуратуры, для передачи территории необходимо было провести торги, в связи с этим ведомство обратилось в суд с требованием о расторжении договора. Но в этом прокуратуре было отказано, тогда ведомство обжаловало решение.

Как пояснили в региональном правительстве, ст. 50 Водного кодекса РФ позволяет передавать участок в аренду без проведения торгов туроператорам и турагентам, осуществляющим свою деятельность в соответствии с федеральными законами.

«ООО "СК Меркурий" — известный региональный туроператор, работает более 20 лет, включено в федеральный реестр турагентов и осуществляет туристическую деятельность. КУМИ города выдано разрешение на использование земельного участка в границах акватории. Правомерность и правильность заключения договора водопользования ранее подтвердил Арбитражный суд Ярославской области»,— прокомментировали в правительстве.

Алла Чижова