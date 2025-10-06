Два пенсионера погибли при лобовом столкновении с КАМАЗом под Туапсе

В понедельник, 6 октября, в Туапсинском муниципальном округе произошло смертельное ДТП. Авария случилась в 11:00 на 1,4 тыс. км федеральной автодороги «Дон», сообщает пресс-служба Госавтоинспекции района в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Туапсинского района Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Туапсинского района

По данным ведомства, 69-летний водитель Toyota Corolla двигался по крайней правой полосе, превысил скорость и уснул за рулем. Машина вышла из-под контроля и столкнулась со встречным КАМАЗом с полуприцепом-рефрижератором, которым управлял 58-летний водитель.

В результате аварии водитель легковушки и его пассажирка 66 лет погибли на месте.

Тем временем, Сочи стал вторым городом Кубани по количеству ДТП. За первые три месяца 2025 года в городе произошло 127 аварий, в которых погибли 11 человек.

На территории Краснодарского края с января по март произошло более 1 тыс. ДТП, в результате которых погибли 160 человек и более 1,2 тыс. получили травмы.

Краснодар занял первое место с 160 авариями и 10 погибшими. Анапа на третьем месте с 53 авариями и семью погибшими.

Основные причины аварий — управление автомобилем в нетрезвом виде: таких случаев было 73, в которых погибли 23 человека и пострадали 102. Также зарегистрировано 131 ДТП с участием мотоциклистов и водителей мопедов, в которых погибли 14 человек и 135 получили травмы.

В 2024 году в Краснодарском крае произошло более 6,1 тыс. аварий, в которых погибли 789 человек.

«Ъ-Сочи» писал, что 17-летний водитель мопеда погиб в аварии на федеральной дороге А-148 в Сочи. В районе тоннеля 46-А парень на мопеде «Ямаха», ехавший в сторону Адлера, врезался в стоящую «Газель».

Мария Удовик