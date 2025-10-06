Суд в США отказался рассматривать апелляцию сообщницы Эпштейна

Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию Гилейн Максвелл — сообщницы скандально известного финансиста Джеффри Эппштейна, приговоренной к 20 годам тюрьмы за организацию секс-торговли несовершеннолетними.

В своей апелляции, поданной в апреле, Максвелл заявляла, что она должна была быть защищена от судебного преследования в соответствии с условиями сделки Эпштейна со следствием. Однако суд счел эти аргументы несостоятельными, заявив, что соглашение, заключенное Эпштейном со следствием во Флориде, не имеет никакого значения для суда в Нью-Йорке, вынесшего приговор Максвелл.

Максвелл была арестована в 2020 году, а в 2022 году нью-йоркский суд приговорил ее к 20 годам лишения свободы. Ее сочли виновной по пяти пунктам, включая торговлю несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации.

Сам Эпштейн был арестован в 2019 году. Ему были предъявлены обвинения в секс-торговле, совращении несовершеннолетних, организации проституции, подкупе свидетелей и прочих преступлениях. Но уже через месяц, не дожидаясь суда, он покончил с собой в тюремной камере.

