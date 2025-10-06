Курьер телефонных мошенников предстанет перед судом в Новороссийске

В Новороссийске в суд направлено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Тамбовской области, обвиняемого в участии в мошеннической схеме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, молодой человек получил от «куратора» задание забрать у местной жительницы 1,15 млн руб., которые та перевела мошенникам, полагая, что переводит средства на «безопасный счет». После телефонных инструкций аферистов курьер встретился с женщиной, назвал код и получил пакет с деньгами, которые передал подельникам, оставив себе часть суммы в качестве вознаграждения.

Ему предъявлено обвинение по статье. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Обвиняемый заключен под стражу, ему грозит срок до десяти лет лишения свободы.

Екатерина Голубева