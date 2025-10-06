Зеленский ответил на вопрос о применении ракеты «Фламинго» для ударов по России

Президент Украины Владимир Зеленский не дал однозначного ответа на вопрос о том, использовала ли Украина ракету дальнего радиуса действия «Фламинго» для ударов по российским целям. Украинский лидер предложил делать выводы о применяемых вооружениях, исходя из характера наносимых Украиной ударов.

«Важно понимать, что в последние дни Украина использует украинскую продукцию, а не только беспилотники,— сказал он, отвечая на вопрос о применении "Фламинго" (цитата по Reuters). — И, судя по ударам, я думаю, людям ясно, где использовались беспилотники, а где нет».

Выступая на форуме, Владимир Зеленский также сообщил, что украинские власти разрабатывают программу экспорта вооружений украинского производства. По его словам, Украина уже заключила соглашения об открытии экспортно-импортных платформ в Европе, США и на Ближнем Востоке. Украинские власти рассчитывают, что поставки оружия украинского производства зарубежным партнерам начнутся до конца этого года, отметил он.

21 августа Владимир Зеленский объявил о наличии в арсенале Украины дальнобойной ракеты «Фламинго» с радиусом действия до 3 тыс. километров. Позднее в украинских СМИ появилось видео якобы из цеха по производству этих ракет. Аналитики отмечали сходства с британской FP-5 Milanion. Владимир Зеленский утверждал, что массовое производство ракеты ожидается к началу следующего года.

Анастасия Домбицкая