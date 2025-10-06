Российские силы ПВО уничтожили за сутки ракету «Нептун» и 356 БПЛА

Российские средства ПВО за сутки сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 356 беспилотников в зоне спецоперации. Также под удар ВС России попали шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно сводке оборонного ведомства, российские военнослужащие поразили энергетическую инфраструктуру и объекты нефтяной промышленности, хранилища с горючим, обеспечивающие деятельность ВСУ, места хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия в 145 районах в зоне СВО. При атаке применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

В ночь на 6 октября над Россией был сбит 251 дрон ВСУ. Больше всего — 40 БПЛА — уничтожены над территорией Крыма.