В Волгоградской области адвокат стал фигурантом дела о мошенничестве с землей

В Волгоградской области в отношении адвоката возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, фигурант разработал преступный план с целью незаконного приобретения участка, принадлежащего администрации Калачевского района, и привлек к его реализации свою знакомую. Раскрывать ей истинные намерения он не стал.

Фигурант от имени знакомой подал заявление о предоставлении в аренду участка площадью 1 тыс. кв. м в поселке Пятиморск. Администрация заключила с ней трехлетний договор аренды, торги не проводились.

После этого фигурант организовал изготовление фиктивного техплана несуществующего жилого дома, зарегистрировал за знакомой право собственности на него и в заявлении попросил администрацию продлить аренду на 49 лет. Через некоторое время адвокат подал заявление о выкупе земли по льготной стоимости.

В результате заключенного в октябре 2021 года договора купли-продажи на сумму 7,5 тыс. руб. (3% от кадастровой стоимости) администрации Калачевского района причинен ущерб в 350 тыс. руб. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов