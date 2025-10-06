В Курской области оценят всех руководителей медицинских учреждений

В связи с критикой со стороны населения в Курской области дадут оценку работе всех руководителей медицинских учреждений. Как отметил на заседании регионального правительства врио первого заместителя губернатора Александр Чепик, этим займутся профильные институты, которые профессионально оценивают качество медицины — для этого региональные власти обратились в Министерство здравоохранения РФ и правительство Москвы.

Врио замгубернатора также рассказал о том, что после встречи главы региона Александра Хинштейна с жителями Железногорска уволился главный врач местной районной больницы Иван Руднев. По словам господина Чепика, к организации неоднократно возникали претензии.

Юрий Голубь