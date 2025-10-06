На выходных воронежский «Факел» обыграл «Волгу», а курское «Динамо» — «Нику Лузалез»

В субботу, 4 октября, воронежский футбольный клуб «Факел» обыграл ульяновскую «Волгу» в 13-м туре Первой лиги. Курский женский баскетбольный клуб в свою очередь победил сыктывкарскую «Нику Лузалес» во втором туре Премьер-лиги в воскресенье, 5 октября.

«Факел» провел матч с «Волгой» на домашней арене, он завершился со счетом 2:1. На 16-й минуте встречи счет открыл нападающий воронежцев Белайди Пуси. На 43-й минуте он забил еще один гол, реализовав пенальти. Соперник ответил на 21-й минуте — очко заработал полузащитник Игорь Гершун.

По итогам игры воронежцы расположились на втором месте турнирной таблицы. Встречу в рамках 14-го тура Первой лиги «Факел» проведет в Ярославле, где сразится с «Шинником», занимающим 10-ю строчку.

Матч между «Динамо» и «Никой Лузалес» прошел в Сыктывкаре, он закончился со счетом 56:66 (18:21, 13:18, 9:15, 16:12). Самыми результативными игроками курской команды стали Вероника Сазонова (19 очков и шесть подборов), Ольга Фролкина (11 очков), Екатерина Головченко и Марина Голдырева (по семь очков).

По итогам встречи курянки заняли третье место в турнирной таблице. В третьем туре Премьер-лиги «Динамо» сыграет с «Енисеем» (седьмое место) на выезде. Матч состоится 12 октября.

Алина Морозова