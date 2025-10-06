Под Астраханью убрали ограждение водного объекта по требованию прокуратуры

В Лиманском районе Астраханской области демонтировали ограждение водного объекта после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Лиманского района выяснила, что в селе Вышка самовольно ограждена часть береговой линии Вышкинского канала. Местная администрация не проводила мероприятия в рамках муниципального земельного контроля.

По итогам проверки прокуратура попросила суд обязать муниципалитет обеспечить беспрепятственный доступ граждан к водному объекту. В итоге незаконно установленное ограждение убрали.

Павел Фролов