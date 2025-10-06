В Новороссийске одобрена реконструкция канализационного коллектора в центре города

Проект реконструкции самотечного канализационного коллектора в центральной части Новороссийска получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Речь идет о коллекторе, проложенном более полувека назад и нуждающемся в обновлении из-за значительного износа сетей. Проект подготовлен МКУ «Управление строительства» и предусматривает реконструкцию участка протяженностью 675 м — от улицы Советов до набережной имени адмирала Серебрякова. Диаметр коллектора составит 1000 мм.

«В связи с тем, что объект расположен в исторической части города, изобилующей объектами культурного наследия, часть участка сети будет реконструирована методом санации, то есть без разрытия траншеи для сохранения целостности брусчатки по ул. Новороссийской Республики», — сообщил замглавы Новороссийска Роман Карагодин.

На улице Губернского, где глубина заложения коллектора достигает девяти метров, потребуется вскрытие проезжей части. Власти обещают заблаговременно уведомить жителей о временных изменениях схемы дорожного движения.

Реконструкция начнется после выделения бюджетных лимитов на заключение контракта. Согласно положительному заключению экспертизы, выданному 29 сентября 2025 года, срок выполнения работ составит 12,5 месяца.

Екатерина Голубева