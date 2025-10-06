В Новороссийске одобрена реконструкция канализационного коллектора в центре города
Проект реконструкции самотечного канализационного коллектора в центральной части Новороссийска получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Речь идет о коллекторе, проложенном более полувека назад и нуждающемся в обновлении из-за значительного износа сетей. Проект подготовлен МКУ «Управление строительства» и предусматривает реконструкцию участка протяженностью 675 м — от улицы Советов до набережной имени адмирала Серебрякова. Диаметр коллектора составит 1000 мм.
«В связи с тем, что объект расположен в исторической части города, изобилующей объектами культурного наследия, часть участка сети будет реконструирована методом санации, то есть без разрытия траншеи для сохранения целостности брусчатки по ул. Новороссийской Республики», — сообщил замглавы Новороссийска Роман Карагодин.
На улице Губернского, где глубина заложения коллектора достигает девяти метров, потребуется вскрытие проезжей части. Власти обещают заблаговременно уведомить жителей о временных изменениях схемы дорожного движения.
Реконструкция начнется после выделения бюджетных лимитов на заключение контракта. Согласно положительному заключению экспертизы, выданному 29 сентября 2025 года, срок выполнения работ составит 12,5 месяца.