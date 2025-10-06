В Саратове прошел практикум по развитию промышленного туризма

В Саратовской области состоялся второй день Регионального практикума по развитию промышленного туризма, который прошел 3 октября в технопарке «Саратов Диджитал». Мероприятие собрало представителей промышленных предприятий, органов власти, туроператоров, кадровых центров и студентов.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко подчеркнул стратегическую важность промышленного туризма для региона. Он отметил, что это направление не только формирует современный имидж области, но и привлекает инвестиции, помогает профориентации молодежи и укрепляет кадровый потенциал предприятий.

Программа дня включала экспертные сессии, семинары и мозговой штурм. Модераторами выступили инициатор проекта «Промышленный туризм в РФ» Сергей Рыжов и автор методологии развития отрасли Наталья Кисельникова. Ключевым событием стала командная работа по созданию проектов, направленных на популяризацию промышленного туризма среди школьников, студентов, потенциальных работников и молодежи. В результате были сформированы перспективные проекты и конкретные шаги для их реализации. Участники отметили, что успешное развитие промышленного туризма возможно только при совместной работе властей, бизнеса и экспертов.

Никита Маркелов