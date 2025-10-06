Саратовца будут судить за гибель пешехода в Энгельсе

В Энгельсе суд рассмотрит в отношении 25-летнего жителя Саратовской области уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, 12 декабря позапрошлого года фигурант сбил на легковом автомобиле женщину на проезжей части улицы Овражной в Энгельсе и скрылся. Потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов