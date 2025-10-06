Саратовец оставил без помощи пострадавшего в ДТП знакомого и попал под следствие

В Романовском районе Саратовской области в отношении 26-летнего жителя села Мордовский Карай возбудили уголовное дело об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно релизу, ночью 19 августа прошлого года фигурант совершил ДТП за рулем автомобиля «ВАЗ-2114» и скрылся с места происшествия, оставив 32-летнего мужчину без помощи. Подозреваемый рассказал полицейским, что в темноте не заметил пешехода, но почувствовал удар, после чего покинул салон машины и увидел, что на асфальте лежит без сознания его знакомый. Со слов фигуранта, он испугался и скрылся с места аварии.

Здоровью пострадавшего в результате ДТП причинен тяжкий вред. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Павел Фролов