172 млн рублей получил с начала года пострадавший от атак ВСУ курский бизнес

С начала 2025 года 428 курских предпринимателей и компаний, которые потеряли имущество из-за вторжения ВСУ, получили финансовую поддержку на 172 млн руб. Об этом на заседании областного правительства сообщил врио замгубернатора Курской области Геннадий Бабаскин.

Также, по словам господина Бабаскина, подготовлены документы для выделения дополнительных 41 млн руб., которые распределят между 104 пострадавшими. Он отметил, что министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области продолжает принимать заявления на получение финансовой помощи.

По данным на середину августа, с начала года на поддержку курского бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ, решили направить более 183 млн руб.

Егор Одегов