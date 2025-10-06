Волгоградка пойдет под суд за мошенничество на 2 млн рублей

В Волгоградской области суд рассмотрит в отношении жительницы города Калач-на-Дону уголовное дело о краже с банковского счета и мошенничестве на сумму свыше 2 млн руб. (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, фигурантка просила знакомых использовать их расчетные счета якобы для вывода с биржи ее личных денег. Посредством получения доступа к личным кабинетам банковских приложений потерпевших она похитила их сбережения и оформила на них кредиты.

Таким способом фигурантка похитила у шести жителей города Калач-на-Дону свыше 2 млн руб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов