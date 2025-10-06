Глава СКР хочет знать, почему пензенцы за свой счет осуществляют ямочный ремонт

Начальник пензенского следственного управления Владимир Игнатенков доложит о результатах процессуальной проверки по сведениям о нарушении прав жителей села Средняя Елюзань на качественную дорожную инфраструктуру и принятом по итогам решении. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Доклад затребовал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

По данным СМИ и соцсетей, в течение продолжительного периода времени ведущая в село Средняя Елюзань дорога находится в непригодном состоянии. Так, там разрушено асфальтовое покрытие, на поверхности много ям. Это затрудняет проезд. Гражданам приходится осуществлять ямочный ремонт на свои деньги каждый год.

Павел Фролов