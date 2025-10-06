Главе СКР доложат по делу о нарушении прав жителей Хвалынска Саратовской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение по уголовному делу о нарушении прав жителей Хвалынска Саратовской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

В сети ранее появилась публикация о ненадлежащем состоянии дорог в Хвалынске, отсутствии асфальта, уличного освещения. Отмечалось, что в жилые помещения воду подают с перебоями из-за износа инженерных систем. Граждане неоднократно обращались в компетентные органы, но безрезультатно.

Следственные органы регионального подразделения СКР возбудили уголовное дело по данному факту. В соответствии с поручением господина Бастрыкина начальнику саратовского следственного управления Дмитрию Костину предстоит доложить о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов