Бурильщик стал самой оплачиваемой рабочей вакансией на Кубани по итогам III квартала

По итогам III квартала 2025 года «Авито Работа» опубликовала рейтинг наиболее востребованных и высокооплачиваемых профессий в Краснодарском крае среди рабочих и линейных специалистов, а также в сфере транспорта и логистики. Исследование имеется в распоряжении «Ъ-Кубань».

В сегменте рабочих специальностей лидером по числу вакансий стал разнорабочий с предложением в среднем 65 тыс. руб. в месяц. Наибольший уровень дохода показал бурильщик — 200 тыс. руб., что на 63% превышает показатель прошлого года. Высокая оплата объясняется сложностью работ, необходимостью профильного образования и опыта, а также требованиями безопасности при работе с буровым оборудованием. Среди высокооплачиваемых профессий также отмечены фасадчик и монолитчик с средними зарплатными предложениями 171 тыс. руб. и 166 тыс. руб. соответственно.

В транспортной и логистической сфере самой востребованной позицией оказался курьер с доходом 165,5 тыс. руб. в месяц. На этой же должности отмечен и максимальный уровень оплаты, что на 16% выше прошлогоднего показателя. Водители-экспедиторы и водители грузовиков также входят в число высокооплачиваемых вакансий, средняя зарплата первых составила 124,9 тыс. руб., что на 41% выше по сравнению с прошлым годом.

Краснодарский край и Москва остаются лидерами по числу вакансий для рабочих специалистов, средние предложения в этих регионах составили 73,8 тыс. руб. и 95,3 тыс. руб. соответственно. В сфере транспорта наибольший спрос зафиксирован также в Краснодарском крае (105 тыс. руб.), далее следуют Свердловская область (139 тыс. руб.), Ростовская область (123 тыс. руб.) и Татарстан (126 тыс. руб.).

Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы», отметил, что рост зарплат бурильщиков и дальнобойщиков отражает дефицит квалифицированного персонала в этих секторах, а увеличение числа вакансий на 6% в III квартале 2025 года демонстрирует устойчивый спрос на кадры, напрямую связанный с активностью в строительстве и добывающих отраслях.

Вячеслав Рыжков