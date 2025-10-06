Экс-полицейского в Краснодаре оштрафовали за неправомерное получение доступа к информации
Прикубанский районный суд Краснодара признал бывшего полицейского Виталия Веселовского виновным в неправомерном доступе к охраняемой информации, предусмотренном ч. 3 ст. 272 УК РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствием установлено, что, будучи оперуполномоченным отдела уголовного розыска, Веселовский воспользовался токеном коллеги для получения сведений о собственнике автомобиля через сервис «ФИС ГИБДД-М». Полученные данные он передал своему знакомому, не имеющему права на доступ к информации, охраняемой законом. Нарушение выявлено сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
Веселовский был уволен из органов внутренних дел, суд назначил ему штраф в размере 150 тыс. руб.