В Новороссийске на Мысхакском шоссе установят еще один светофор

В Новороссийске на Мысхакском шоссе, в районе дома № 50, установят новый светофор. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Начальная цена контракта составляет 406 тыс. руб. Заявки принимаются до 9 октября.

По данным властей, в Новороссийске в настоящий момент установлено 97 светофоров.

С начала 2025 года в городе установили новые светофоры на трех перекрестках: вызывные светофоры на Мысхакском шоссе, 8, и на улице Южной перед пересечением с проспектом Ленина; транспортные и пешеходные светофоры на перекрестке улиц Цедрика и Пархоменко.

Также заменили старые светофоры на трех участках: на пересечении улиц Мира и Новороссийской Республики; в районе площади Героев; на Сухумском шоссе и на улице Красноцементной.

В этом году установили три бело-лунные секции светофоров, всего таких секций более 20.

До конца года в Новороссийске планируется оборудовать еще четыре светофора.

Лия Пацан