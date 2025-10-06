В Пензе в жилом доме отремонтировали крышу и подъезд по требованию прокуратуры

В Пензе управляющая компания отремонтировала крышу и подъезд многоквартирного дома после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Первомайского района Пензы выяснила, что в многоквартирном доме № 102а по ул. Калинина протекает крыша, что наносит вред имуществу жильцов. Граждане неоднократно обращались по этой проблеме в управляющую компанию, но ремонт не проводился.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление УК с требованием устранить нарушения. К настоящему времени кровля отремонтирована, в подъезде выполнен косметический ремонт.

Павел Фролов