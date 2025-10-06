На Ставрополье создадут шесть детских культурных центров по нацпроекту «Семья»

В Ставропольском крае в 2026 году появятся шесть детских культурно-просветительских центров, сообщил в своем канале глава региона Владимир Владимиров.

Эти многофункциональные творческие площадки создадут в Ессентуках, Ставрополе, Невинномысске, а также в селах Русское Курского округа, Летняя Ставка и Овощи Туркменского округа. Проект стал возможен благодаря победе края в федеральном конкурсе в рамках национального проекта «Семья», стартовавшего в 2025 году. В рамках этого проекта акцент сделан на создание современных культурных пространств для детей и подростков по всей России.

Центры предоставят детям возможность развивать таланты в живописи, музыке, театре и ремеслах, а также получать новые знания через современные библиотечные зоны, интерактивные занятия и мастер-классы. Планируется, что они начнут работу уже в 2026 году.

Станислав Маслаков