Иван Демидов назван главным фаворитом на приз лучшему новичку сезона НХЛ

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов считается главным претендентом на получение Calder Trophy — приза, вручаемого лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов

Главного фаворита определили эксперты NHL.com. 14 из 15 голосовавших отдали Демидову первое место. Россиянин набрал 74 балла. В топ-3 кандидатов также вошли канадский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер (39) и американский нападающий «Сент-Луис Блюз» Джимми Снаггеруд (19). Защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин занял 7-е место (10), вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров — 8-е (9), форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов — 12-е (4).

В апреле 19-летний Демидов подписал с «Монреалем» трехлетний контракт новичка. В дебютном матче за команду против «Чикаго Блэкхокс» он отличился голом и результативной передачей. Также нападающий принял участие в розыгрыше Кубка Стэнли, в первом раунде «Монреаль» играл против «Вашингтон Кэпиталс». В пяти матчах play-off Демидов отметился двумя передачами. Ранее он выступал за петербургский СКА. В минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром команды, набрав 53 очка (21 гол+32 передачи) в 73 матчах.

По итогам сезона-2024/25 обладателем Calder Trophy стал американский защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон. Он провел 82 игры, записав в свой актив 66 очков (6+60).

Таисия Орлова