Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Иван Демидов назван главным фаворитом на приз лучшему новичку сезона НХЛ

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов считается главным претендентом на получение Calder Trophy — приза, вручаемого лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Главного фаворита определили эксперты NHL.com. 14 из 15 голосовавших отдали Демидову первое место. Россиянин набрал 74 балла. В топ-3 кандидатов также вошли канадский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер (39) и американский нападающий «Сент-Луис Блюз» Джимми Снаггеруд (19). Защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин занял 7-е место (10), вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров — 8-е (9), форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов — 12-е (4).

В апреле 19-летний Демидов подписал с «Монреалем» трехлетний контракт новичка. В дебютном матче за команду против «Чикаго Блэкхокс» он отличился голом и результативной передачей. Также нападающий принял участие в розыгрыше Кубка Стэнли, в первом раунде «Монреаль» играл против «Вашингтон Кэпиталс». В пяти матчах play-off Демидов отметился двумя передачами. Ранее он выступал за петербургский СКА. В минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром команды, набрав 53 очка (21 гол+32 передачи) в 73 матчах.

По итогам сезона-2024/25 обладателем Calder Trophy стал американский защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон. Он провел 82 игры, записав в свой актив 66 очков (6+60).

Таисия Орлова

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все