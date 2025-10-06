В Ставрополе лишь пять маршрутов из 41 работают без нарушений

В Ставрополе из 41 проверенного автобусного и троллейбусного маршрута лишь пять выполняют расписание без сбоев. Такие итоги представило городское управление транспорта по итогам сентябрьских проверок.

Инспекторы анализировали работу 25 городских и 8 межмуниципальных автобусных направлений, а также девяти троллейбусных линий. Среди проверенных — популярные маршруты №1, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 27, 31м, 33м, 36, 37, 41, 46 и др., а также межмуниципальные №112а, 113, 120А, 124, 125, 526/1 и 538. Из троллейбусов оценили линии №1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 и 13.

По данным управления, только маршруты №4, 27м, 36, 42м и 124 выполняли рейсы в полном объеме и соблюдали интервалы движения. Остальные перевозчики нарушали графики, не выходили на линии с заявленным числом машин либо отклонялись от утвержденных маршрутов. Контроль проводили специалисты администрации и представители регионального минтранса при помощи системы ГЛОНАСС.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы и готовят предписания. Для части компаний это уже повторные замечания: летом управление транспорта выявляло массовые опоздания и отсутствие машин на маршрутах в часы пик. Большинство нарушений зафиксировали на направлениях, обслуживаемых частными перевозчиками, включая №15м, 32м, 33м и 41. В мэрии предупреждают, что при систематических нарушениях будут расторгать контракты с перевозчиками.

