В Ростовской области 3,7 тысячи беременных получают единое пособие

В Ростовской области 3,7 тыс. беременных женщин получают единое пособие. Об этом сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России региона.

Выплата назначается при постановке на учет в первые 12 недель беременности. Право на господдержку имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума – в 2025 году он составляет около 16,5 тыс. руб. на человека.

Размер выплаты зависит от финансового положения семьи и может составлять 50% прожиточного минимума — более 9 тыс. руб., 75% — более 13,5 тыс. руб. или 100% — более 18 тыс. руб. Пособие назначают на основании комплексной оценки нуждаемости. Специалисты учитывают доходы и имущество семьи. При этом трудоспособные члены должны иметь заработок либо уважительную причину его отсутствия.

Константин Соловьев