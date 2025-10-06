Хоккейный клуб «Ростов» в домашней игре уступил «Омским крыльям»

ХК «Ростов» уступил лидеру ВХЛ «Омским Крыльям» со счетом 1:4 в домашнем матче 5 октября в Ростове-на-Дону. Счет в матче на четвертой минуте открыл игрок «Омских Крыльев» Леонид Николенко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК Ростов Фото: Пресс-служба ХК Ростов

По информации пресс-службы, игра стала первой в октябре с допуском болельщиков. В сентябре команда провела три встречи без зрителей из-за несоответствия арены требованиям безопасности для проведения массовых мероприятий.

В середине второго периода игрок «Ростова» Ярослав Сергиевский получил четырехминутный штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой после видеопросмотра.

«Омские Крылья» реализовали большинство — Николенко забил вторую шайбу в матче после отскока от конька защитника, увеличив счет до 3:0. Вскоре хозяева отыграли одну шайбу, сократив разрыв до 1:3.

Домашняя серия игр будет продолжена 7 октября. Ростовчанам будет противостоять ««Зауралье» из Кургана.

Валентина Любашенко