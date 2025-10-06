В Ростовской области врачам предлагают самые низкие зарплаты в ЮФО

Российские государственные и частные клиники, а также другие работодатели из сферы медицины и фармацевтики разместили более 356 тыс. вакансий с начала 2025 года. Медицинская отрасль занимает более 5% от общего объема предложений о работе по стране. В Ростовской области с начала года опубликовали 3,6 тыс. вакансий для врачей. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По итогам девяти месяцев 2025 года в Южном федеральном округе наибольшие медианные предложения по зарплате указаны в Астраханской области — 90,5 тыс. руб., Республике Калмыкия — 90 тыс. руб. и Краснодарском крае — 82,2 тыс. руб. Наименьшие показатели зафиксированы в Ростовской области — 77,1 тыс. руб.

«Врачи остаются одной из самых дефицитных профессий на рынке труда. Ситуация не изменилась даже в 2025 году на фоне общего роста числа соискателей и усиления конкуренции. Если в целом по рынку уровень достиг 6,1 активных резюме на вакансию (рост на 2,6 пункта за год), то среди врачей на одно предложение приходится лишь 1,5 резюме, динамика за год минимальна — 0,1 пункта. В ЮФО острая нехватка медиков отмечается в Краснодарском крае — 1,4 резюме на вакансию, Волгоградской области — 1,7 и Ростовской области — 1,8»,— пояснили «Ъ-Ростов» в hh.ru.

«Сотрудников уже не удерживает стабильная работа, важнее комфорт, заработная плата и ДМС. Наиболее грамотные, опытные специалисты не будут работать за среднюю зарплату. Им нужно платить выше рынка, а еще привлекать лояльным и комфортным коллективом, понятным карьерным развитием и отсутствием токсичности», — отметила директор hh.ru Юг. Олеся Лавренова.

Аналитики сообщают: наибольший дефицит работодатели испытывают в отношении среднего медицинского персонала — на это указали 48 компаний, прошедших опрос. Также сложно найти врачей, включая узких специалистов и обладателей ученых степеней — 37 компаний. Трудности вызывает поиск младшего медперсонала и руководителей различного уровня — 26 компаний.

Валентина Любашенко