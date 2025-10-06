На Ставрополье оштрафован арендатор земли за вред почве на 235 млн рублей

По инициативе прокурора арендатор земли в Ипатовском округе оштрафован на 400 тыс. руб. за нанесенный вред почве при добыче полезных ископаемых. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

«С части участка снят и перемещен плодородный слой почвы, имеется карьер для добычи песка, почва покрыта грунтом с примесью песчано-гравийной смеси, природного камня и боя кирпича. В результате почвам, как объекту охраны окружающей среды, причинен ущерб на сумму более 235 млн рублей»,— пояснили в ведомстве.

Фактическое устранение нарушений закона и исполнение назначенного наказания находятся на контроле прокуратуры.

Наталья Белоштейн