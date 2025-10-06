В Ставрополе одобрили проект ЖК с подземной парковкой за 5,4 млрд рублей

Проект жилого комплекса с двумя 21-этажными домами, подземной парковкой и встроенными помещениями на улице Западный обход в Ставрополе получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Об этом сообщается на портале «ГИС ЕГРЗ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Заключение выдала компания «ТопЭкспертПроект» 3 октября 2025 года. Экспертиза охватила проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик Магнум-Ставрополье».

Ранее глава краевого министерства экономического развития Денис Полюбин сообщал о планах возведения многофункционального комплекса на этом участке. Землю под строительство передадут в аренду без торгов. Завершить работы планируют к 2027 году.

Инвестиции в проект составят 5,4 млрд руб. Налоговые поступления в бюджет региона достигнут 230 млн рублей. Реализацию проекта контролирует краевое министерство экономразвития.

Помимо подземной парковки, на территории комплекса разместят спортивные и игровые площадки. Для жильцов с ограниченными возможностями здоровья организуют безбарьерную среду.

«Социальная эффективность инвестпроекта выразится в создании 300 рабочих мест со средней заработной платой 63 тыс. руб. Также дополнительные 150 рабочих мест даст инфраструктура нового жилого комплекса»,— добавил министр экономического развития Ставрополья.

Тат Гаспарян