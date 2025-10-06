Экс-начальнику отдела по расследованию особо важных дел исполнилось бы 60 лет

6 октября 1965 года родился Владимир Грязев. После окончания юридического факультета ПГУ господин Грязев долгое время работал в следственных органах прокуратуры. В начале 90-х Владимир Грязев возглавил отдел по расследованию особо важных уголовных дел прокуратуры Пермской области. Под его руководством следователи раскрывали и расследовали самые резонансные и сложные преступления, связанных с бандитизмом, убийствами, коррупцией.

После формирования следственного комитета при прокуратуре старший советник юстиции Грязев возглавил аналогичное подразделение в новом ведомстве. На тот момент он был одним из самых авторитетных и опытных следователей. Подчиненные уважали его за профессионализм и принципиальность, сотрудникам СМИ он запомнился как открытый, настроенный на взаимодействие руководитель.

В апреле 2009 года Владимир Грязев перешел на службу в надзорное ведомство. Работал помощником прокурора Перми, заместителем прокурора Индустриального района. С этой должности он вышел на пенсию. Господин Грязев ушел из жизни 23 января 2023 года.