В Москве открылась посвященная юбилею основания Черкесска фотовыставка

В Москве открылась фотовыставка, посвященная 200-летию основания Черкесска. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный аккаунт аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Фото: Официальный аккаунт аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО

Борды с фотоснимками разместили в центре столицы, на улице Арбат. Экспозиция включает 32 снимка живой хроники — от дореволюционных архивных кадров до современных панорам. На фотографиях также разместили интерактивные QR-коды, с помощью которых жители и гости в режиме реального времени могут сравнить, как менялся облик знаковых мест города.

Константин Соловьев